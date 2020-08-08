İscehisar'da doğalgaz alt yapı çalışmaları başladı

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde, 2020 yılı yatırım programı dahilinde doğalgaz çalışmalarına başlandı.

İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Başkan Şahin,: “İlçemizde başlatılan doğalgaz hattı çalışmaları kapsamında 9 Mahallemizde toplam 15 bin metre doğalgaz hattı çekilecek. Doğalgaz çalışması tamamlanan alanların yol düzenleme çalışmalarını da hemen yapacağız. Doğalgaz yatırımları abonelik oranlarına göre değerlendirildiği için doğalgaz aboneliği olmayan vatandaşlarımızın abonelik işlemlerini bir an evvel yaptırmalarını rica ediyoruz. Doğalgaz hattı çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çalışmalar esnasında çevreye vereceğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz” dedi.