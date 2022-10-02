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İscehisar'da GSB spor okulları devam ediyor

Afyonkarahisar İscehisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nde GSB Spor okulları çerçevesinde 4 farklı branşta antrenmanlar yapılıyor.

Afyonkarahisar İscehisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde GSB Spor okulları çerçevesinde 4 farklı branşta antrenmanlar yapılıyor. Farklı branşlarda 300'e yakın sporcu uzman antrenörler eşliğinde eğitim alıyor.


İscehisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde GSB spor okulları çerçevesinde eğitimler, kapalı spor salonunda; voleybol, futbol, jimnastik ve basketbol branşlarında 300'e yakın sporcu ile tüm hızıyla devam ediyor. Spor eğitimleri, yeni eğitim öğretim yılı çerçevesinde okul saatlerine göre düzenlenerek Afyonkarahisar'da ve ilçelerinde de sürdürülüyor.

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