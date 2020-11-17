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İscehisar'da jeotermal kaplıca tesis hizmete açıldı

Afyonkarahisar’ın İscehisar Belediyesine ait jeotermal kaplıca tesisi tadilat çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte bugün hizmete açıldı.

Afyonkarahisar'ın İscehisar Belediyesine ait jeotermal kaplıca tesisi tadilat çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte bugün hizmete açıldı.


Kaplıca tesisinin hizmete açıldığını bildiren İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, “Jeotermal kaplıca tesisimizin tadilat çalışmalarını tamamladık, bugün itibari ile haftanın 7 günü hizmet verecek şekilde halkımızın hizmetine açtık. İscehisar'ımızın adını jeotermal alanda da duyurmak adına çalışmalarımıza başladık. Jeotermal kaplıca tesisimizin eksiklerinin giderilerek hizmete açılmasında meclis üyelerimiz başta olmak üzere, belediye başkan yardımcılarımıza, personelimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. İlçemize vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.


Pandemi tedbirleri kapsamında jeotermal kaplıca tesisine girişlerde “HES” Kodu sorgulaması yapılacak.

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