İscehisar'da jeotermal kaplıca tesisi önümüzdeki günlerde açılacak

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı heyeti ilçede önümüzdeki günlerde hizmete girecek olan jeotermal kaplıca tesisinde incelemelerde bulundu. Heyete Başkan Şahin tesisi gezdirdi. İncelemelerin ardından açıklama yapan Başkan Şahin, “Jeotermal kaplıca tesisimizin eksiklerini giderdik, peyzaj çalışmaları da tamamlanma aşamasına geldi. Yaptığımız ruhsat başvurusu neticesinde yetkili arkadaşlar incelemeye geldiler. Heyet üyeleri inceleme sonrası olumlu görüş bildirdiler. Sağlık Bakanlığınca düzenlenecek rapor neticesinde kaplıca tesisi işletme ruhsatımızı alarak pandemi kurallarına uygun bir şekilde tesisimizi halkımızın hizmetine açacağız” dedi.