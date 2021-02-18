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İscehisar'da karla mücadele devam ediyor

Afyonkarahisar İscehisar Belediyesi ekipleri ilçedeki kar yağışının ardından ulaşımda herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için yollarda tuzlama ve küreme çalışması yaptı.


İscehisar Belediyesi'nin karla mücadele çalışmaları sürüyor. Belediye ekipleri ilçedeki ana arterler ile birlikte işlek cadde ve sokaklarda araç ve yay trafiğinin aksamaması için yoğun 24 saat esasına göre çalışıyor. Kar küreme araçları ve iş makineleri ile yapılan temizlik çalışmasının hemen sonrasında yollarda tuzlama yapılarak don ve buzlanmanın önüne geçiliyor. Ekiplerin olumsuz hava şartlarının düzelinceye kadar çalışma yapacakları öğrenildi.

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