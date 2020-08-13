İscehisar'da Korona virüs denetimleri devam ediyor

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde esnaf ve vatandaşlara yönelik yapılan Korona virüs (Covit-19) denetimleri devam ediyor.

İlçede yapılan denetimlere Kaymakam Uğur Kapar, Belediye Başkan Vekili Gülsefa Azgın ile daire müdürleri, polis ve jandarmanın katılımıyla konaklama tesisleri, pazar yerleri, iş yerleri, marketler, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, çay bahçeleri, piknik alanları, düğün ve nikah yapılan yerler ile berber, kuaför, güzellik merkezleri ve internet kafeler denetlendi. Denetimlerde vatandaşlara pandemi sürecinde alınması gereken tedbirlerin kararlılıkla sürdürülmesi hakkında uyarılarda bulunuldu.

Denetimlerde vatandaşların genel olarak kurallara uydukları gözlenirken, İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, Korona virüsün ancak bireysel olarak alınacak önlemlerle bir tehlike olmaktan çıkacağını belirterek, sağlık için alınan tedbirlerden kimsenin taviz vermemesi gerektiğini belirtti.