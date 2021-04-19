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İscehisar'da mezarlıklarda temizlik yapıldı

Afyonkarahisar İscehisar Belediyesi tarafından ilçedeki mezarlıkta temizlik çalışması yapıldı.


İscehisar Belediyesi ekiplerince, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi ilçe genelindeki çalışmalar devam ediyor. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği mekanlar arasında yer alan mezarlıklar temizlenerek bayrama hazır hale getirildi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Ahmet Şahin, “Vatandaşlarımızın bayram öncesi ve bayram gününde mezarlık ziyaretlerini sağlıklı ve temiz bir ortamda gönül rahatlığıyla gerçekleştirmeleri için gerekli çalışmaları yaptık. Mezarlıklarımızdaki temizlik çalışmalarımız yılın 12 ayı rutin şekilde devam ediyor” dedi.

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