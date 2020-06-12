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İscehisar'da okullar LGS'ye hazır

Afyonkarahisar’ın İscehisar Belediyesi, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesinde ilçede ve köylerde sınav yapılacak okullar dezenfekten çalışması yaparak sınava hazır hale getirdi.

Afyonkarahisar'ın İscehisar Belediyesi, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesinde ilçede ve köylerde sınav yapılacak okullar dezenfekten çalışması yaparak sınava hazır hale getirdi.


Konu hakkında bilgiler veren İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, “Pandemi döneminde uygulanacak olan sınav öncesinde ekiplerimiz sınav yapılacak okullarda öğrencilerimizin daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda sınava girmeleri için ilaçlama ve dezenfekte çalışması yaptı. İscehisar Belediyesi olarak ilçemiz genelinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Halkımızdan da yapılan uyarıları dikkate alarak tedbiri elden bırakmamalarını rica ediyoruz. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.” dedi.

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