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İscehisar'da pandemi döneminde 38 yeni iş yeri açıldı

Afyonkarahisar İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, Korona virüs (Covit-19) salgınında bir çok yerde iş yerleri kapanmasına karşın İscehisar’da 38 yeni iş yerinin faaliyete geçtiğini kaydetti.

Afyonkarahisar İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, Korona virüs (Covit-19) salgınında bir çok yerde iş yerleri kapanmasına karşın İscehisar'da 38 yeni iş yerinin faaliyete geçtiğini kaydetti.


Türkiye'nin mermer başkenti İscehisar'ın pandemide ekonomik anlamda diğer bölgelere nazaran daha az etkilendiğinin altını çizen Başkan Şahin, dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgınının ekonomiyi olumsuz yönde etkilediğini anımsattı. Bu sebeple ülke genelinde çok sayıda esnafın kepenk kapatmasına karşın ilçede iş yeri açılışlarının tüm hızıyla sürdüğünü vurgulayarak, “Covid-19 salgını nedeniyle durma noktasına gelen mermer ihracatı, normalleşme süreciyle birlikte yeniden başladı, geçen yılın verileri ile karşılaştırıldığı zaman ihracat oranlarının arttığını görüyoruz. Her yerde işyerleri kapanırken ilçemizde işyeri açılışları devam ediyor. İscehisar Belediyesi Zabıta Amirliğimizce pandemi sürecinde 38 esnafımıza İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı vererek her türlü kolaylığı sağladık. İnsan odaklı sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

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