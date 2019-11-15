İscehisar'da “Peygamberimiz ve Aile” temalı konferans düzenlendi

Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle Afyonkarahisar'ın İscehisar Müftülüğünce “Peygamberimiz ve Gençlik” temalı konferans düzenlendi.

İsçehisar Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen programa, İsçehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, İlçe Müftüsü Talha Demirkaya, İlahiyatçı Eğitimci Yazar Hasan Basri Balcı, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından 2019 yılı Mevlid-i Nebi haftasına yönelik sinevizyon gösterisi yapıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan İlçe Müftüsü Talha Demirkaya, aile olgusunun önemini vurgulayarak Mevlid-i Nebi Haftasının birlik, bütünlük ve kardeşliğin pekişmesine vesile olmasını temenni etti.

Konferansta, Peygamberimizin aile hayatı ve ailenin önemini konularını dile getiren İlahiyatçı Eğitimci Yazar Hasan Basri Balcı, herkesin haklarından çok vazifesini kuşanması gerektiğine dikkat çekerek: "İki ayrı kişilik olarak kadın ve erkeğin aile kutsal birlikteliğinde bir potada eriyebilme özverisini gösterebilmesidir" dedi.

Program sonunda Başkan Ahmet Şahin, İlahiyatçı Eğitimci Yazar Hasan Basri Balcı'ya teşekkür ederek plaket takdim etti.