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İscehisar'da yağ üretiminde kullanılan Aspir Koç42 bitkisi ekildi

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde yağ üretiminden kullanılan Aspir Koç42 isimli bitkinin ekimi gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde yağ üretiminden kullanılan Aspir Koç42 isimli bitkinin ekimi gerçekleştirildi.


Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bitki ekiminin geçtiğimiz hafta gerçekleştiği kaydedildi. Açıklamada, “İscehisar ilçesi Yerli ve milli tohumlarımızın demonstrasyon çalışmaları çerçevesinde Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce tescil olan Aspir Koç42 çeşidinin bahçecik köyü demonstrasyon alanında ekim işlemi gerçekleştirilmiştir” ifadelerine yer verildi.


Öte yandan, ekimi yapılan bitki yüksek ve kaliteli yağ verimi ile biliniyor.

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