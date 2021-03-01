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İscehisar'da Zehra Ana Camii'nin temeli atıldı

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde TOKİ bölgesinde yapımına başlanan Zehra Ana Camii’nin temeli Belediye Başkanı Ahmet Şahin’in katılımıyla gerçekleşti.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde TOKİ bölgesinde yapımına başlanan Zehra Ana Camii'nin temeli Belediye Başkanı Ahmet Şahin'in katılımıyla gerçekleşti.


İlçede yapımına başlanan caminin temel atma törene katılan Belediye Başkanı Ahmet Şahin, “Yeni yerleşim alanı olması dolayısıyla ihtiyaç bulunan TOKİ konutları bölgesine ilçemizin önde gelen firmalarından Şahin Kardeşler firması tarafından yaptırılacak olan caminin inşaatı başladı. Belediye Meclisimizin almış olduğu karar neticesinde zemin düzleme işlemlerini tamamladık. Bugünde dualar eşliğinde temel kurbanı kesildi. Camimizin en kısa sürede bitirilerek ibadete açılmasını temenni ediyor, hayırsever işadamlarımıza teşekkür ediyorum, emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.

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