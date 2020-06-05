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İscehisar'dan dünyaya ihraç ediliyor

Afyonkarahisar’ın en önemli markalarından biri olan Avşar Doğal Maden Suyu ve Avşar Karadut-Frenk Üzümü aromalı içeceği Brüksel’den uluslararası iki ödül aldı.

Afyonkarahisar'ın en önemli markalarından biri olan Avşar Doğal Maden Suyu ve Avşar Karadut-Frenk Üzümü aromalı içeceği Brüksel'den uluslararası iki ödül aldı.


2020 ITQI Üstün Lezzet Ödülleri Bürükselde düzenlenen tören ile sahiplerini buldu. Törene Afyonkarahisar damga vurdu. Afyonkarahisar'da üretilen ve son yıllardaki başarısı ile uluslar arası arenada kendine önemli bir yer edinen Avşar Maden Suyu, ürünleri ile törende büyük ilgi gördü.



İscehisar'dan dünyaya ihracat ediliyor


Belçika'nın Bürüksel kentinde düzenlenen ödül töreninde katılımcılar Doğal Maden Suyu ve Karadut-Frenk Üzümü aromalı içeceği üstün lezzet ödülü ile ödüllendirildi. Avşar Doğal Maden Suyu, Afyonkarahisar- Ankara K-karayolu üzerinde, İscehisar ilçe merkezine 3 kilometre mesafede, Avşar Deresi mevkiindeki fabrikasında üretim yapıyor. 18 farklı türde maden suyu ve meyve aromalı içecek üretilen fabrikadan çıkan ürünler dünyanın çok farklı bölgesine ihraç ediliyor.

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