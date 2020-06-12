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İscehisar'ın yeni devlet hastanesi için alt yapı çalışmaları

Afyonkarahisar’ın İscehisar Belediyesi, yeni devlet hastanesi için başlatılan alt yapı çalışmalarını hızlandırdı.

Afyonkarahisar'ın İscehisar Belediyesi, yeni devlet hastanesi için başlatılan alt yapı çalışmalarını hızlandırdı.


Sağlık Bakanlığı tarafından İscehisar ilçesinde yapılan yeni devlet hastanesi kanalizasyon hattı çalışmalarında sona gelindi.


Çalışmalar hakkında bilgi veren İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, "İlçemizde yapımı devam eden yeni devlet hastanemizin biran önce faaliyete girmesi amacıyla başlatmış olduğumuz altyapı çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Çalışmalar kapsamında 300 metre yeni kanalizasyon hattı ve yağmur suyu drenajı çalışması yapıldı. Yeni hastanemiz ilçemize hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

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