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İscehisar'ın yeşil alanları güzelleşiyor

Afyonkarahisar’ın İscehisar Belediyesi ekipleri tam kapanma döneminde park ve bahçeler ile orta refüjlerde bulunan yeşil alanlarda çalışma bağlattı.

Afyonkarahisar'ın İscehisar Belediyesi ekipleri tam kapanma döneminde park ve bahçeler ile orta refüjlerde bulunan yeşil alanlarda çalışma bağlattı.


Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren İscehisar Belediye Başkamı Ahmet Şahin, “Tam kapanma döneminde sizler daha sağlıklı ve güzel günlere kavuşmak için evlerinizde beklerken biz ilçemizi güzelleştirmeye devam ediyoruz. Ekiplerimizce yeşil alan, park ve refüjlerde başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor” dedi.

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