İscehisarlı kadınlar tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştirecek

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde kadınların ekinezya, melissa otu ve adaçayı gibi tıbbi aromatik bitkiler yetiştirmesi için harekete geçildi.

‘Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor' programı ile İscehisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kekik Kokan Topraklar Projesi devam ediyor. Proje çerçevesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Buğra Eberliköse , ziraat mühendisi Medine Kurun ile kadın üreticiler ve üniversite öğrencileriyle birlikte İzmir Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne teknik gezi düzenlendi. Gezi çerçevesinde kekik başta olmak üzere ekinezya, melissa otu, tıbbi adaçayı gibi tıbbi aromatik bitkilerin yetiştiriciliği hakkında detaylı bilgiler elde edildi. Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile birlikte yürütülecek olan proje ile ilçedeki kadınlarının tıbbi aromatik bitkiler ile ilgili bilgi sahibi olması ve yetiştiricilik sayesinde ek gelir elde edip aile bütçesine katkı sunmaları hedefleniyor.