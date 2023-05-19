İşitme engelliler Futbol Süper Lig play-off müsabakaları başladı

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Futbol Süper Lig play-off müsabakaları, 18-26 Mayıs tarihlerinde Afyonkarahisar'da başladı.

Kocatepe Spor Kompleksinde oynanacak müsabakalara Avcılar İESK, Gölcük GSK, İstanbul Sessizler SK, Kırşehir İESK, Manisa SSK, Ortahisar Belediyesi, Sefaköy İESK ile Torbalı İESK kulüpleri katılıyor. Müsabakaların teknik toplantısında konuşan İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, bu tür spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek tüm takımlara başarılar diledi.

8 takımın katıldığı müsabakalar A ve B olmak üzere 2 grupta yapılacak olup A grubunda Avcılar İESK, Kırşehir İESK, Gölcük GSK ve Torbalı İESK B grubunda ise Sefaköy İESK, Ortahisar Belediyesi, İstanbul Sessizler SK ve Manisa SSK takımları mücadele edecek. Müsabakalar 26 Mayıs Cuma günü yapılacak f inal müsabakalarıyla tamamlanacak.