İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İŞKUR'a 3 saatte 500 kişi başvurdu

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 40 kişiye geçici istihdam sağlanacağını duyan vatandaşlar İŞKUR’a akın etti.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 40 kişiye geçici istihdam sağlanacağını duyan vatandaşlar İŞKUR'a akın etti.


Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 40 kişiye geçici istihdam sağlanacağının duyurulmasından sonra Şuhut Belediyesinde bulunan İŞKUR önünde kuyruklar oluştu. 15 güvenlik, 25 temizlik personeli alımı için İŞKUR'a 3 saat içerisinde 500 kişi başvurdu. Şuhut Belediyesi içerisinde bulunan İŞKUR birimine başvurmak isteyenler daha mesai başlamadan belediye önünde toplandı. İş başvurusu yapmak isteyen yüzlerce vatandaş, iş umuduyla girdikleri sırada saatlerce bekledi.


Başvuruların 4 Ekim Cuma günü sona ereceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.