İşletmeler ve pazar yerlerinde balık denetimi yapıldı

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü denetim ekipleri ‘su ürünleri denetimleri kapsamında' Dazkırı ilçesinde balık satışı yapan pazar yerleri ve tesislerde denetim yaptı.

Su ürünleri denetimleri kapsamında ekipler tarafından pazar yerlerinde bulunan perakende satış noktaları, su ürünleri işleme tesislerinde, boy, yer, zaman ve av araçları yönünden denetimler gerçekleştirildi. Su ürünleri üretiminde önemli bir yere sahip Dazkırı ilçesinde denetimler yapıldı. Denetimlerde tüketicilerin asgari boyun altında olan su ürünlerini tüketmemeleri gerektiği vurgulandı.