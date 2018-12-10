İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İsmail Kartal: "Net gol pozisyonlarımız yoktu"

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, 1-0 mağlup oldukları Medipol Başakşehir maçı sonrası, "Net gol pozisyonlarımız yoktu" dedi.

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, 1-0 mağlup oldukları Medipol Başakşehir maçı sonrası, "Net gol pozisyonlarımız yoktu" dedi.


Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Bu maça sakat ve cezalı oyuncularımızdan yoksun geldik. Erken gol yedik, rakibe pozisyon vermedik. Birinci ve ikinci bölgeye top aktaramadık. Başakşehir'in ve bizim net gol pozisyonlarımız yoktu. Başakşehir takımını tebrik ediyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.