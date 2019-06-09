İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul Şuhutlular Derneğinden Başkan Bozkurt'a ziyaret

İstanbul Şuhutlular Derneği Başkanı Suat Benli ve beraberindeki heyet, Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt’u makamında ziyaret etti.

İstanbul Şuhutlular Derneği Başkanı Suat Benli ve beraberindeki heyet, Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt'u makamında ziyaret etti.


Başkan Bozkurt ile bir süre hasbihal eden Şuhutlular Derneği Başkanı Benli ve beraberindeki heyet Bozkurt'a misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerini ifade etti. Akabinde Başkan Bozkurt ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaretin sonunda Şuhutlular Derneği Başkanı Suat Benli ve Ali Yonca tarafından Başkan Bozkurt'a desteklerinden dolayı plaket takdim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.