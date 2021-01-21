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İtfaiyecileri bu defa ateşi söndürerek değil su kuyusu açarak hayat kurtaracak

Afyonkarahisar Belediyesi itfaiye teşkilatı örnek bir bağışa imza atarak, maddi zorluklar ve fiziki şartlar nedeniyle su sıkıntısı çeken coğrafyalara umut olmak için ateşi söndürdükleri suyu Asya ülkelerine taşımaya karara verdi.

İtfaiyecileri bu defa ateşi söndürerek değil açacağı 2 su kuyusuyla hayat kurtaracak.


Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in uygun görüşü, İtfaiye Müdürü Cem Kasapoğlu'nun girişimleriyle toplanan bağış, Sıla Derneği Afyonkarahisar Şubesi aracılığı ile Asya'da umut olacak. Başkan Zeybek, itfaiye teşkilatını tebrik ederek herkese örnek olmasını temenni etti. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü çeken Müslümanlara umut olacak kampanyanın hayırlı olmasını temenni eden Başkan Zeybek, “İtfaiye personelimiz, hemen hemen her yıl mutlaka bir hayır kapısına vesile oluyor. Kendilerini tebrik ediyorum. Bu sene de Asya'da su sıkıntısı çekilen bölgelerde Abdurrauf Hocamız aracılığı ile su kuyusu açmak için yardım kampanyası başlatmışlar. Allah yardımlarını kabul etsin” dedi.



“Su kuyularını inşallah Asya'daki kardeşlerimize ulaştırmayı hedefliyoruz”


Kampanyayla ilgili bilgi veren Kasapoğlu ise her yıl bir yardım kampanyasına vesile olduklarını hatırlatarak, “İtfaiye müdürlüğümüzde görevli çalışma arkadaşlarımızla birlikte her yıl bir yardım faaliyetinde bulunmayı arzu ediyoruz. Geçtiğimiz yıl belediye başkanımızın tensipleriyle ‘Biz Bize Yeteriz' kampanyasına destekte bulunmuştuk. Bu senede yaptığımız istişareler neticesinde su kuyusu açmak istedik. Rabbim bize ve ekip arkadaşlarımıza iki su kuyusu açacak para toplamayı nasip etti. Bu dünyada doğruluğuna ve dürüstlüğüne şahitlik ettiğimiz Sıla Derneği Afyonkarahisar Şubesi Onursal Başkanı Abdurrauf Özder aracılığı ile bu su kuyularını inşallah Asya'daki kardeşlerimize ulaştırmayı hedefliyoruz. Kampanyamıza destek olan tüm ekip arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

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