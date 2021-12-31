İtfaiyenin dar sokaklara park eden araçlarla imtihanı

Afyonkarahisar'da eski bir binanın bacasında çıkan yangının çatıya sıçramasıyla panik yaşandı. İtfaiye ekipleri ise dar sokaklarda park eden araçlar nedeniyle yangına müdahale etmekte büyük güçlük çekti.

Yangın, kent merkezi Burmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eski ahşap bir binanın bacasında çıkan yangın çatıya sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Yangına müdahale etmek için dar sokaklardan geçmeye çalışan itfaiye ekipleri, park eden araçlar nedeniyle yolun kapalı olmasından dolayı yangın bölgesine ulaşmakta büyük güçlük çekti. Polis ekiplerinin de devreye girmesiyle park eden araçların kaldırılması sonucu yangının meydana geldiği eve ulaşan itfaiye ekipleri kısa sürede alevleri kontrol altına aldı.