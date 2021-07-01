İyilik için yarıştılar, ödüllerini aldılar

Afyonkarahisar Eğitime Destek Derneği'nin Afyonkarahisar merkez ve merkeze bağlı İmam Hatip Liselerine ve İmam Hatip Ortaokullarına yönelik düzenlemiş olduğu, “İyilik Hareketi Projesi” kapsamında gerçekleştirilen yarışmada en çok iyilik yapan 70 çocuğa düzenlenen törenle hediye takdiminde bulunuldu.

Afyonkarahisar Eğitime Destek Derneği'nin Afyonkarahisar merkez ve merkeze bağlı İmam Hatip Liselerine ve İmam Hatip Ortaokullarına yönelik düzenlemiş olduğu, “İyilik Hareketi Projesi” ödül töreni gerçekleştirildi. Afyonkarahisar konferans salonunda düzenlenen ödül törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, iyilik için sürekli yarışılması gerektiğini söyledi. Yalçın konuşmasına şöyle devam etti:

“Sadece imam hatiplileri değil tüm gençliğimizi geleceğe hazırlamak zorundayız. Onun için bu iyilik hareketinin ve çalışmalarımızın sadece imam hatiplilerle sınırlı kalmaması ve tüm gençliği sarması ve kuşatması gerekiyor. Kötülüğün hakim olduğu bir dünya düzenin de kötülerin ve kötülüklerin yarıştığı bir dünya düzenin de bizim inancımız gereği elbette iyilik hareketlerinde yarışmamız gerekiyor. Hatta bu bizim için lüks bir şey değil doğal bir şeydir. Çünkü rabbimiz bizi oluşturduktan sonra iyilik üzerine yardımlaşmamızı emir buyurmuştur. Onun için eğer biz insanımızı, gençlerimizi iyilik üzerine yarıştırmazsak işte o zaman kötülüler ve kötülükler yarışacaklardır.”

Konuşmaların ardından dereceye giren 70 öğrenciye protokol tarafından ödüllerin takdim edilmesiyle program son buldu.