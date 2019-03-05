Jandarma Alay Komutanı Çömez, AKUT üyelerine eğitim verdi

Jandarma Kıdemli Albay Hamza Çömez'in deneyimlerinden faydalanan ekip üyeleri uygulamaya yönelik, haritada konum belirleme, koordinat bildirme ve belirtilen koordinatlara en kısa sürede ulaşma gibi teknik konularda pratik bilgiler edindi. Eğitime 30 AKUT gönüllüsü katıldı. Verimli geçen eğitimden sonra AKUT gönüllüleri Albay Çömez'e teşekkür etti.