İhlas Haber Ajansı

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Jandarma bin 100 adeta kaçak sigara ele geçirdi

Afyonkarahisar’da jandarma tarafından sigara kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda bin 100 paket kaçak sigara ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından sigara kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda bin 100 paket kaçak sigara ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, operasyon merkeze bağlı Susuz beldesinde gerçekleştirildi. Aldığı bir istihbarat üzerine harekete geçen ekipler H.Ş., isimli şahsın evine baskın düzenledi. Baskında arama yapan ekipler bin 100 paket kaçak sigara, ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ve 4 adet motosiklet ele geçirildi. Olayın ardından şahsın gözaltına alındığı bildirildi.

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