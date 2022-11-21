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Jandarma çobanlara reflektif yelek dağıttı

Afyonkarahisar’da jandarma trafik timleri tarafından karayolunda hayvan sürülerinin daha güvenli geçişini sağlamak amacıyla çobanlara reflektif yelek dağıtımı yapıldıAfyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı trafik jandarması timleri tarafından "Trafikte Reflektif Yelek Giy Görünür Ol” projesi çerçevesinde, sorumluluk bölgesinde çobanlık yapan yol kullanıcılarına ve motosiklet sürücülerine karayolu üzerinde görünür olmaları için çalışma yaptı.

Afyonkarahisar'da jandarma trafik timleri tarafından karayolunda hayvan sürülerinin daha güvenli geçişini sağlamak amacıyla çobanlara reflektif yelek dağıtımı yapıldı


Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı trafik jandarması timleri tarafından "Trafikte Reflektif Yelek Giy Görünür Ol” projesi çerçevesinde, sorumluluk bölgesinde çobanlık yapan yol kullanıcılarına ve motosiklet sürücülerine karayolu üzerinde görünür olmaları için çalışma yaptı. Çobanlara, hayvan sürülerini karayolunda emniyetli şekilde sevk ve idare etmeleri hususunda bilgilendirme yapılırken giyinmeleri için reflektif yelek dağıtımı yapıldı.

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