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Jandarma çocuklara servis araçlarını nasıl kullanılması gerektiğini öğretti

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri ilköğretim okulunda çocuklara servis araçlarının nasıl kullanılması gerektiği konusunda bilgilendirme yaptı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri ilköğretim okulunda çocuklara servis araçlarının nasıl kullanılması gerektiği konusunda bilgilendirme yaptı.


Bilgilendirme toplantısı Yörükkaracaören Köyü İlkokulu'nda Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri tarafından verildi. Bilgilendirme Jandarma Kıdemli Başçavuş Hasan Ürek tarafından yapıldı. Ürek bilgilendirme de çocuklara, toplu taşıma ve servis aracına inip binme, emniyet kemeri, bisiklet kullanımı, yaya olma, gece görünürlük konularında eğitim verdi. Bilgilendirmenin ardından Ürek çocuklara boyama kitabı hediye etti.

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