İhlas Haber Ajansı

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Jandarma durdurduğu araçta 7 bine yakın uyuşturucu hap ele geçirdi

Afyonkarahisar’da jandarma tarafından durdurulan bir araçta 7 bine yakın uyuşturucu hap ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından durdurulan bir araçta 7 bine yakın uyuşturucu hap ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri tarafından Afyonkarahisar-Ankara karayolu üzerinde gerçekleştirilen denetimde şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta arama yapan ekipler değişik markalarda 7 bine yakın uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan Y.A., Ş.A., B.A. ve T.A. isimli şahıslar gözaltına alındı.

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