Jandarma ekipleri araç aramasında uyuşturucu yakaladı

Olay, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Selçik köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri devriye esnasında 2 aracın park halinde olduğunu fark etti. Şüphe üzerine araç içerisinde bulunan M.U. ve M.Ç. isimli şahıslar ile araçları arayan ekipler, 4 gram metamfetamin, 2 gram kenevir tohumu ile karıştırılmış kubar esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi. Meydana gelen olay ile ilgili olarak şahıslar hakkında adli işleme başlatıldı.