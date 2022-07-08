Jandarma ekipleri bayram trafiği dolayısıyla denetimlerini arttırdı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Kurban Bayramı dolayısıyla artan trafik yoğunluğunda kaza ve olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla denetim yaparken, durdurulan araç sürücüleri ve yolculara ise içecek ikramında bulundu.

Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığında görevli trafik ekipleri bayram trafiğinin artmasıyla denetimlerini sıklaştırdı. İlçe şehir bağlantı yollarında denetimlerini arttıran ekipler, durdukları araçlarda sürücülerin evrak kontrollerini yaparken aynı zamanda emniyet kemeri başta olmak üzere trafik kurallarına uymaları konusunda kendilerini uyardı. Denetimde durdurulan araçların sürücüleri ve yolculara ise meyve suyu ve maden suyu ikramı yapıldı. Ekipler ayrıca küçük yolculara da boyama kitabı hediye etti. Denetimlerin bayram boyunca aralıklarla devam edeceği kaydedildi.