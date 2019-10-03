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Jandarma ekipleri çocukları unutmadı

Afyonkarahisar’ın İscehisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Ekim Dünya Çocuk Günü kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Afyonkarahisar'ın İscehisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Ekim Dünya Çocuk Günü kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.


Afyonkarahisar İl Jandarma ve İscehisar Jandarma Komutanlığı ekiplerince Dünya Çocuk Günü kapsamında, Seydiler İlkokulu öğrencilerine yönelik kitap ve dergi dağıtımı yapıldı. Ekipler ayrıca Jandarma Teşkilatının görevlerine yönelik bilgilendirme faaliyetinde bulunarak İl Jandarma Komutanlığınca geleceğin teminatı olan çocuklara yönelik her türlü eğitici ve öğretici faaliyetlere devam edileceği bildirildi.

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