Jandarma ekipleri öğrencilerin karne sevincine ortak oldular

Salar Ortaokulu'nda öğrencilerin karne sevinçlerine ortak olan jandarma ekipleri, öğrencilere unutulmaz bir karne günü yaşattı. Karne dağıtımına Merkez İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Ay ve jandarma personeli katıldı. Öğrencilerin karne dağıtımı programı sonrası Üsteğmen Mehmet Ay ve jandarma personeli öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Öğrenciler ve velileri jandarma ekiplerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.