Jandarma ekipleri öğrencilerle kartopu oynadı

Afyonkarahisar'ın İsçehisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilerle birlikte kartopu oynadı.

Kış mevsiminin etkisini göstermesiyle gelen kar yağışı en çok minik öğrencileri sevindirdi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatağıl Köy okulunda eğitim gören minik öğrencilere sürpriz yaparak çocuklar ile okul bahçesinde doyasıya karın tadını çıkardı. Jandarma Komutanlığı personeli ile kartopu oynayıp, kardan adam yapan minik öğrenciler, kızaklarla da kayarak güzel zaman geçirdi. Beyaz örtünün tadını çıkaran öğrencilerin mutluluğu yüzlerinden okundu. Öğrencilere Jandarma Komutanlığı personeli tarafından oyuncaklar hediye edildi.