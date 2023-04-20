Jandarma ekipleri şüphelendikleri araç içerisindeki şahıslar üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi

Afyonkarahisar'da devriye gezen jandarma ekipleri durumundan şüphelendikleri park halindeki aracın içerisinde bulunan iki şahsın üzerinde yaptığı aramada uyuşturucu madde ve hap ele geçirdi.

Olay, merkeze bağlı Sülümenli beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede devriye gezen jandarma ekipleri yol kenarında park halinde duran bir aracı park etti. Aracın yanına gide ekipler içeride bulunan şahısların şüpheli hareketlerde bulunduğunu görünce şahısların Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden kimlik sorgulamalarını yaptı. İsimleri K.T.Ö. ve O.U., olduğu belirlenen şahısların üst aramasını yapan ekipler 2 gram metamfetamin, 2 gram esrar tohumu ve 22 adet sentetik ecza diye adlandırılan uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayın ardından şahısların gözaltına alındığı bildirildi.