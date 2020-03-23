İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarma ekiplerinden 65 yaş üstüne vefa

İçişleri Bakanlığının talimatlarıyla Korona virüs ile mücadele çerçevesinde evlerinde kalmaları istenen 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların ihtiyaçları Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından karşılanıyor.


Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 65 yaş üstü yaşlılar için sokağa çıkma yasağı dolayısıyla vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. 81 ilde valilikler aracılığıyla kurulan vefa sosyal destek grupları ile 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların ihtiyaçları bir telefon ile karşılanıyor. Şuhut İlçe Jandarma ekipleri de köylerde bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaşarak yardım ediyor. Yaşlılar tarafından takdir gören ekipler, çalışmalarını ilçe genelinde bulunan köylerde sürdürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.