Jandarma ekiplerinden kardan kapanan yollarda mahsur kalan araçlara yardım

Şuhut köy yollarında kar sebebiyle araçlarını yollarda mahsur kalırken, devreye jandarma ekipleri giriyor. Köy yollarında mahsur kalan araç sahipleri 156 hattından yardım istenmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. İlçeye bağlı Paşacık, İsali, Kulak, Tekke, Kavaklı, Bademli köy yollarının yoğun kar yağışı sebebiyle kapanması dolayısıyla Afyonkarahisar İl Özel İdare Müdürlüğü bünyesindeki iş makineleri kapanan yolları açarken, Şuhut İlçe Jandarma Trafik timleri ise destek verdi. Jandarma trafik timleri sürücülerin zincir takmalarına da yardım ederken köy yollarında kar ve buzlanma sebebiyle mahsur kalmaktan Jandarma trafik ekipleri tarafından kurtarılan sürücüler kendilerine yardımcı olan jandarma ve Afyonkarahisar İl Özel İdare ekiplerine teşekkür etti.