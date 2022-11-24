İhlas Haber Ajansı

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Jandarma ekiplerinden okul çevrelerinde ve servis araçlarında sıkı denetim

Afyonkarahisar’da 262 jandarma personelinin katılımıyla çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik yapılan çalışmada okul çevrelerinde toplam 2 bin 435 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı.

Afyonkarahisar'da 262 jandarma personelinin katılımıyla çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik yapılan çalışmada okul çevrelerinde toplam 2 bin 435 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı.


Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından; il genelinde 262 jandarma personelin katılımıyla Türkiye genelinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçları denetlendi. Türkiye Huzur Güven Uygulaması çervevesinde 2 bin 435 şahıs sorgulandı, 274 umuma açık yer kontrol edildi. 164 okul çevresi kontrol edildi, 79 okul servis aracı kontrol edildi. 4 okul servis aracına çeşitli ihlallerden dolayı toplam bin 203 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

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