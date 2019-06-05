İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarma ekiplerinden sürücülere şeker ve kolonyalı bayram tebriği

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde jandarma trafik ekipleri, uygulama esnasında durdurdukları araçlardaki vatandaşların bayramını kutlayıp, şeker ve kolonya ikram etti.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde jandarma trafik ekipleri, uygulama esnasında durdurdukları araçlardaki vatandaşların bayramını kutlayıp, şeker ve kolonya ikram etti.


Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Şuhut-Karaadilli karayolunda Ramazan Bayramı nedeniyle trafik denetimi gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri, uygulamada durdurdukları araçların sürücü ve yolcularının bayramını kutlayıp şeker ve kolonya ikram etti. Ayrıca ekipler, çocuklara sürücü seyahat karnesi verdi.


Öte yandan jandarma trafik ekipleri, sürücülere emniyet kemeri kullanılması ve hız yapmamaları konusunda da uyarılarda bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.