Jandarma hatalı sürücüleri havadan tespit etti

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından havadan ve karadan trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde kurallara uymayan 21 sürücüye 16 bin 38 TL para cezası kesilirken 2 araç ise trafikten men edildi.

Denetim Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı trafik timleri tarafından yapıldı. Çay-Bolvadin-Emirdağ karayolunda gerçekleştirilen uygulamada karayollarında sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme/makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etme gibi hatalar denetlendi. 4 noktada ve havadan yapılan denetimler sonucunda ise kurallara uymayan 21 sürücüye 16 bin 38 TL para cezası kesilirken 2 araç ise trafikten men edildi.

Havadan Mİ-17 tipi helikopter ile gerçekleştirilen denetime İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Halit Gülten, Asayiş Şube Müdürü Jandarma Yarbay Adnan Çelebi ve Trafik Şube Müdürü Kıdemli Başçavuş Ali Gören katıldı.

Denetimler yaklaşık 2 saat sürdü.