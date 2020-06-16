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Jandarma Komutanı Sökmen'den Kaymakam Öztürk'e ziyaret

Afyonkarahisar’ın Bolvadin Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Hasan Sökmen ve beraberindeki heyet, Kaymakam Adem Öztürk’ ü makamında ziyaret etti.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Hasan Sökmen ve beraberindeki heyet, Kaymakam Adem Öztürk' ü makamında ziyaret etti.


İlçe Kaymakamı Adem Öztürk Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıldönümü nedeniyle İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Hasan Sökmen ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Jandarma Teşkilatının kuruluş yıldönümünü kutlayan Kaymakam Öztürk, “Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için fedakârca hizmet eden tüm jandarma personeline teşekkür ederek başarılar diliyorum” dedi.


İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Hasan Sökmen de ilçedeki yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi vererek Kaymakam Adem Öztürk'e kendilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

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