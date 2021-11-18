Jandarma kurallara uymayan sürücüleri helikopterle tek tek tespit etti

Jandarma ekipleri, Sandıklı, Şuhut ilçeleri Afyonkarahisar kent merkezinde helikopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirdi. Üç uygulama noktasında kural hatası yapan sürücüler havadan tespit edilerek durdurulup kontrol edildi. Kurallara uymayan sürücülere toplamda 3 bin 980 lira para cezası uygulanırken, 7 araç ise trafikten men edildi.

Son zamanlarda yaşanan otobüs ve servis araç kazalarının önlenmesi amacıyla ekipler tarafından otobüs ve servis araçlarında bulunan yolcu ve şoförler yolculuk sırasında dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında uyarıldı.