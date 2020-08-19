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Jandarma piknikçilere yönelik Korona denetimi yaptı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ilçede piknik alanlara yönelik Koron virüs (Covit-19) denetimi yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ilçede piknik alanlara yönelik Koron virüs (Covit-19) denetimi yapıldı.


Sandıklı İlçesi Sorkun köyü Akdağ Tabiat Parkı yolu üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde jandarma ekipleri, piknikçilere Koron virüs konusunda broşürler dağıtarak incelemelerde bulundu. Ekipler piknikçilere Koron virüse karşı alınması gereken tedbirler, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması gereken kuralları anlattı.

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