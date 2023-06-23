Jandarma ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirdi

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Sülün Beldesindeki bir düğünde merasiminde silah atılan 3 şüpheli şahsın evlerinde jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı. Aramada 3 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 69 adet tabanca fişeği, 5 adet kapsül şeklinde uyuşturucu ve uyarıcı madde, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet tüfek fişeği ele geçirdi. Meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.