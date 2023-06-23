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Jandarma ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirdi

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düğün merasiminde silah atılması olayı ile ilgili yapılan ev aramalarında ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirdi.


Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Sülün Beldesindeki bir düğünde merasiminde silah atılan 3 şüpheli şahsın evlerinde jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı. Aramada 3 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 69 adet tabanca fişeği, 5 adet kapsül şeklinde uyuşturucu ve uyarıcı madde, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet tüfek fişeği ele geçirdi. Meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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