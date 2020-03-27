İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarma timinden yaşlılara hizmet

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde jandarma 20.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde jandarma 20. trafik timleri, sokağa çıkma yasağının ardından köylerde ikamet eden vatandaşların maaşlarını çekip kendilerine teslim ederek coronavirüs salgınından korunmaları için de eldiven dağıttılar.


İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan korona virüs (Kovid-19) salgınını önlemek amacıyla (65) yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların sokağa çıkma yasağı dolayısıyla Bademli köyünde ikamet eden Abdullah Gül (72) ve Hüseyin Akdaş (75) sosyal destek grubundan yardım istediler. Bunun üzerine Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 20 trafik timleri tarafından iki kişinin maaşı ilçe merkezinde çekilerek kendilerine teslim edildi. Jandarma ekipleri köydeki vatandaşlara korona virüs salgınına karşı önlem amacıyla vatandaşları bilgilendirerek eldiven de dağıttı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.