Jandarma ve polisten yolcu ve öğrenci servis sürücülerine eğitim semineri

Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü salonunda düzenlenen eğitim seminerine, Şuhut İlçe Jandarma Trafik personelleri, Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik personelleri, köy yolcu ve okul servis araç şoförleri katıldı. Eğitim semineri trafik kuralları ile ilgili bilgilerin aktarımı ile devam ederken karşılıklı soru-cevap şeklinde son buldu.