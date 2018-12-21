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Jandarmadan 93 ağır taşıt sürücüsüne ceza

Afyonkarahisar’da jandarma ekipleri tır ve kamyon gibi ağır taşıtların denetimlerini sıklaştırdı.

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tır ve kamyon gibi ağır taşıtların denetimlerini sıklaştırdı.


Can ve mal kaybı ile sonuçlanan trafik kazalarını önlemeye yönelik olarak ağır taşıtların denetimlerine aralıksız devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, 13-16 16 Aralık 2018 tarihleri arasında kent genelinde denetimler yapıldı. Jandarma ekipleri, karayollarında kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arka ve yan koruma çerçevesi, arka işaret ve reflektörlerinin bulunup bulunmadığı, azami yük ve istiap haddinin aşılıp aşılmadığı ve gabari dış yük yüklenip yüklenmediği konularında ağır taşıtların denetimi yaparken, kurallara uymayan 93 ağır taşıt sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

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