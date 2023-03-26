Jandarmadan dron destekli denetim

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma trafik timleri tarafından gerçekleştirilen dron destekli denetimlerde 135 araç ve 187 şahıs kontrol edildi ve emniyet kemeri takmayan 7 sürücüye toplamda 3 bin 52 TL para cezası yazıldı.

Bolvadin-Emirdağ karayolu üzerinde trafik jandarması timleri tarafından drone ile trafik denetimi yapıldı. Afyonkarahisar İl Jandarma Trafik Şube Müdürü Astsubay Kıdemli Başçavuş Ali Gören'in de katılımıyla Trafik İnceleme ve Denetim Timi ile Bolvadin Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timleriyle müşterek yapılan denetimde dronda kullanıldı. Özellikle çekici, kamyon, otobüs cinsi araçlar hem teknik yönden hem de trafik kuralları uymaları yönünden denetlendi.

Yapılan denetim sonucunda 135 araç ve 187 şahıs kontrol edildi ve emniyet kemeri takmayan 7 sürücüye toplamda 3 bin 52 TL para cezası yazıldı.