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Jandarmadan emniyet teşkilatına çiçekli jest

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde huzur ve asayişin sağlanması noktasında omuz omuza görev yapan jandarma ve polis teşkilatı ‘Polis Haftası’ kutlama etkinliklerinde bir araya geldi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde huzur ve asayişin sağlanması noktasında omuz omuza görev yapan jandarma ve polis teşkilatı ‘Polis Haftası' kutlama etkinliklerinde bir araya geldi.


Bolvadin İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Sökmen, Cezaevi Bölük komutanı Teğmen Celalettin Şahbaz Polis Haftası kutlamaları çerçevesinde Bolvadin İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan'ı ziyaret ettiler. Çiçeklerle Polis Haftası'nı kutlayan jandarma komutanları, Gürfidan'a çalışmalarında başarılan diledi. Ziyarette konuşan Gürfidan, ilçenin huzur ve asayişinin sağlanması noktasında jandarma ile omuz omuza görev yaptıkları için gururlu bir o kadarda mutlu olduklarını ifade etti.

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