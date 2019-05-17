Jandarmadan helikopter destekli denetim

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Trafik Timleri helikopter yardımıyla yaptığı trafik denetiminde bir çok araç sürücüsüne idari para cezası uyguladı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın trafik kazalarını ve asayiş olaylarını önleme faaliyetleri çerçevesinde Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından helikopter destekli uygulama yapıldı. Havadan denetim yapılırken yerden de jandarma trafik ekipleri durdurdukları araçlarda kontrol yaptı.

Afyonkarahisar - Eskişehir karayolunun 24. kilometresinde bulunan Yarımca kavşağında trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirildi. UH-1 helikopteri desteğiyle yapılan denetim kapsamında seyir halinde bulunan araçlarda cep telefonuyla görüşme, emniyet kemeri kullanmama, trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirme, sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak, park etmek gibi trafik kuralları ihlali denetlendi.